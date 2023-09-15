Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü dini nikahlı eşini öldürdü

        KONYA'da'kastenöldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Ş., evinde tartıştığı dini nikanlı eşi Damla Dakım'ı bıçaklayarak öldürdü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 02:34 Güncelleme: 15.09.2023 - 02:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü dini nikahlı eşini öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Neşeli Sokakta meydana geldi. Açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Ş., dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Neşet Ş., mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı. Damla Dakım kanlar içinde yere yığılırken, Neşet Ş. evden kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Dakım, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Damla Dakım, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

        CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Konya'da cezaevinden izinli çıkan mahkum dini nikahla birlikte yaşadığı kad...
        Konya'da cezaevinden izinli çıkan mahkum dini nikahla birlikte yaşadığı kad...
        Dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu yakalandı
        Dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu yakalandı
        Karapınar'da 40 metre derinliğinde 50 metre çapında yeni bir obruk oluştu
        Karapınar'da 40 metre derinliğinde 50 metre çapında yeni bir obruk oluştu
        Beyşehir'de evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alınd...
        Beyşehir'de evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alınd...
        Konya'da 40 metre derinliğinde obruk oluştu
        Konya'da 40 metre derinliğinde obruk oluştu
        PTT Genel Müdürü Gülten: Türkiye Kart, dünyada örneği olmayan bir sistem
        PTT Genel Müdürü Gülten: Türkiye Kart, dünyada örneği olmayan bir sistem