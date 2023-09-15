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        15'nci kattan atlayan 2 genç kızdan Latife'nin ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuş

        KONYA'da İlaydaÇ. (19) ile birlikte 15 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son veren Latife Nur Ş.´nin (18) dün üniversiteye kayıt işlemleri için çalıştığı iş yerinden izin aldığı, akşam eve dönmeyince de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:00
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        15'nci kattan atlayan 2 genç kızdan Latife'nin ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuş
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        Olay, gece yarısı sıralarında Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Aslanyüreği Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., girdikleri sitenin 5'inci bloğundaki 15 katlı binanın çatısını çıktı. İlayda Ç., sevgilisine 'Seni çok seviyorum. Latife de yanımda. Binanın çatısından atlayacağız' diyerek bulundukları binanın konumuyla birlikte mesaj gönderdi. Genç kızı eyleminden vazgeçirmeye çalışan sevgilisi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. Kısa süre sonra İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., birbirlerine sarılıp kendilerini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten beton zemine çakılan iki genç kızın düşme anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

        ÇATIDA ÇANTA, MONT VE SECCADE BULUNDU

        Sitede oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, çatı katında yaptığı incelemede iki gence ait çanta, mont ve seccade buldu. Site yönetimi ve dairelerde oturanlar, genç kızları tanımadıklarını, yüksek sesle konuşarak site bahçesinden binaya girdiklerini belirtti.

        GENÇ KIZLAR LİSEDEN ARKADAŞ

        İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.'nin liseden arkadaş oldukları belirlendi. 1'i erkek, 3 kardeş olan geçen yıl da babasını kaybeden Latife Nur Ş.'nin, dün saat 15.00 sıralarında çalıştığı süt ürünü imal eden fabrikadan üniversiteye kayıt yaptırmak için izin aldığı ortaya çıktı.

        ULAŞAMAYINCA İLAYDA´YI ARAMIŞ

        Latife Nur Ş. akşam eve gitmeyip, telefonu da kapalı olunca annesinin İlayda Ç.'yi aradığı belirlendi. İlayda Ç.´nin ise ''Latife Nur, eve gitmek için saat 18.00'de belediye otobüsüne bindi. Daha sonra da görmedim. Haberim yok'' dediği, durumdan şüphelenen annesinin Lale Bahçe Polis Merkezi´ne giderek kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

        Latife Nur Ş.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Selçuklu ilçesi Yazır Mezarlığı'na defnedildi. İlayça Ç.'nin cenazesi de memleketi Çankırı'ya gönderildi.

        İNTİHARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

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