Cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla yaşadığı Damla'yı öldüren şüpheli yakalandı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Neşeli Sokakta meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden pazartesi günü izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı. Dakım kanlar içinde yere yığılırken, Neşet Güneş ise kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Damla Dakım'ın cenazesi bugün aynı mahallede Atabey Mezarlığı´na defnedildi.