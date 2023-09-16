Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Katili Damla´yı, 47 bıçak darbesiyle öldürmüş

        KONYA'da,'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş'in (26), dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25), 47 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı. Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katili Damla´yı, 47 bıçak darbesiyle öldürmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da,'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş'in (26), dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25), 47 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı. Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, perşembe saat 22.00 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden pazartesi günü izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayan Neşet Güneş ardından kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi´ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Damla Dakım'ın cenazesi, dün aynı mahallede Atabey Mezarlığı'na defnedildi.

        TUTUKLANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki ifadesinde Damla Dakım'ın başkasıyla mesajlaşmalarını gördüğü, kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Güneş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Damla Dakım´ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Damla Dakım'ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek
        Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt

        Benzer Haberler

        'Türk' adının geçtiği yazıtın bulunduğu Savatra'da, toplu çocuk mezarı tesp...
        'Türk' adının geçtiği yazıtın bulunduğu Savatra'da, toplu çocuk mezarı tesp...
        Konyalı besici hayvanlarını devasa obrukların arasında besliyor
        Konyalı besici hayvanlarını devasa obrukların arasında besliyor
        Konya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
        Konya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
        Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
        Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
        Cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla yaşadığı Damla'yı öldüren şüpheli ya...
        Cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla yaşadığı Damla'yı öldüren şüpheli ya...
        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Konya'da Bisikletli Günler" etkinli...
        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Konya'da Bisikletli Günler" etkinli...