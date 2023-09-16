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        Dorse imalatçısı, birlikte iş yaptığı kişiyi öldürdü

        KONYA'da,dorse imalatçısı Şükrü Güler (30), birlikte fason iş yaptığı Suriye uyruklu Ammar Tabbuş´u (28) para meselesinden çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:05
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        Dorse imalatçısı, birlikte iş yaptığı kişiyi öldürdü
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        KONYA'da,dorse imalatçısı Şükrü Güler (30), birlikte fason iş yaptığı Suriye uyruklu Ammar Tabbuş´u (28) para meselesinden çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Zafer Sanayi Sitesi Efsane Sokak'ta meydana geldi. Birlikte iş yaptığı dorse imalatçısı Şükrü Güler'in iş yerine giden Suriye uyruklu Ammar Tabbuş, bin liralık alacağını istedi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekiler, araya girip, tarafları ayırdı. İş yerinden ayrılan Tabbuş, bir süre sonra 14 kardeşiyle geri döndü. İçeriden tabancayla 2 el ateş açan Şükrü Güler, Tabbuş'u karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Tabbuş, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KALDIRIMDA OTURURKEN YAKALANDI

        Bu sırada dükkanda olan baba Bekir Güler gözaltına alındı, kaçan Şükrü Güler ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, olayda kullandığı tabancayla iş yerinin yakınlarında kaldırımda otururken yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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