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        19 yaşındaki Fatmanur, AVM'nin 3'üncü katından atladı

        KONYA'dabir alışveriş merkezinin 3'üncü katından atlayan Fatmanur Atasayım (19), hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:55
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        19 yaşındaki Fatmanur, AVM'nin 3'üncü katından atladı
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        KONYA'dabir alışveriş merkezinin 3'üncü katından atlayan Fatmanur Atasayım (19), hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi'nde meydana geldi. Fatmanur Atasayım, alışveriş merkezinin 3'üncü katındaki korkuluklara çıkıp kendisini aşağı bıraktı. Çevredekilerin ihbarıyla alışveriş merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atasayım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

        Atasayım´ın atladığı anlar, alışveriş merkezindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Fatmanur Atasayım'ın önce korkulukların kenarında kısa süre beklediği, daha sonra da çevredekilerin 'Yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeden kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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