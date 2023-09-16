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        Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:11 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:15
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        Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-2
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        STAT:Konya Büyükşehir Belediye

        HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İbrahim Özbey, Bilal Gölen

        KONYASPOR: Bernardoni- Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi (Dk.61 Oğulcan), Cicaldau (Dk.61 Yunus Mallı), Muric (Dk.61 Prip), Moreno (Dk.77 Oliverira), Cikalleshi (Dk.66 Cebrail)

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan- Taha Şahin, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.61 Hojer), Mithat (Dk.85 Faye), Olawoyin (Dk.73 Shelvey), Veresanovic, Gustavo, Zeqiri (Dk.61 Gaich), Benhur (Dk.73 Minchev)

        GOLLER: Dk.34 Uğurcan (Konyaspor) Dk.89 Gustavo (P), Dk. 90+3 Gaich (Çaykur Rizespor)

        SARI KARTLAR: Moreno Cebrail, (Konyaspor), Taha (Çaykur Rizespor)

        Süper Lig'in 5´inci haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor´a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor'un golü 34´üncü dakikada Uğurcan´dan gelirken, 89´uncu dakikada Gustavo takımını beraberliğe taşıdı. 90+3´üncü dakikada ise Gaich, Çaykur Rizespor´a galibiyeti getiren golü kaydetti.

        31´inci dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Mithat´ın şutu az farkla auta çıktı.

        34´üncü dakikada ceza alanı sol çaprazından serbest vuruş kullanan Guilherme´nin ortasında, arka direkte topa gelişine vuran Uğurcan´ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.

        45´inci dakikada Zeqiri´nin ceza sahası dışından içeriye ortasında topa yükselen Verasanovic´in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

        İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

        57´nci dakikada Çaykur Rizespor yarı alanında topla buluşan Cicaldau, ceza alanına girip şutunu attı. Cicaldau´nun şutu kalecide kaldı.

        63´üncü dakikada Yunus Mallı´nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Prip´in şutu kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

        66´ncı dakikada Guilherme´nin pasıyla hareketlenen Yunus Mallı´nın ceza alanı sol çaprazından şutunu kaleci Gökhan Akkan uzaklaştırdı.  

        86´ncı dakikada ceza alanı ön çizgisi gerisinde topla buluşan Veresanovic´in uzaktan şutu az farkla üstten auta çıktı.

        87´nci dakikada Minchev ceza alanı içerisinde Soner´in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.  

        89´uncu dakikada Gustavo penaltı noktasındaki topu ağlarlarla buluşturdu: 1-1.

        90+3´üncü dakikada Gaich orta alanda kazandığı topla Konyaspor ceza alanına kadar ilerledi. Kaleci Bernardoni´yi de çalımlayan Gaich, topu ağlarla buluşturdu.1-2

        Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez - Hasan DÖNMEZ

        2023-09-16 19:10:42

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