Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-2
STAT:Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İbrahim Özbey, Bilal Gölen
KONYASPOR: Bernardoni- Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi (Dk.61 Oğulcan), Cicaldau (Dk.61 Yunus Mallı), Muric (Dk.61 Prip), Moreno (Dk.77 Oliverira), Cikalleshi (Dk.66 Cebrail)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan- Taha Şahin, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.61 Hojer), Mithat (Dk.85 Faye), Olawoyin (Dk.73 Shelvey), Veresanovic, Gustavo, Zeqiri (Dk.61 Gaich), Benhur (Dk.73 Minchev)
GOLLER: Dk.34 Uğurcan (Konyaspor) Dk.89 Gustavo (P), Dk. 90+3 Gaich (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Moreno Cebrail, (Konyaspor), Taha (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 5´inci haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor´a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor'un golü 34´üncü dakikada Uğurcan´dan gelirken, 89´uncu dakikada Gustavo takımını beraberliğe taşıdı. 90+3´üncü dakikada ise Gaich, Çaykur Rizespor´a galibiyeti getiren golü kaydetti.
31´inci dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Mithat´ın şutu az farkla auta çıktı.
34´üncü dakikada ceza alanı sol çaprazından serbest vuruş kullanan Guilherme´nin ortasında, arka direkte topa gelişine vuran Uğurcan´ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.
45´inci dakikada Zeqiri´nin ceza sahası dışından içeriye ortasında topa yükselen Verasanovic´in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
57´nci dakikada Çaykur Rizespor yarı alanında topla buluşan Cicaldau, ceza alanına girip şutunu attı. Cicaldau´nun şutu kalecide kaldı.
63´üncü dakikada Yunus Mallı´nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Prip´in şutu kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
66´ncı dakikada Guilherme´nin pasıyla hareketlenen Yunus Mallı´nın ceza alanı sol çaprazından şutunu kaleci Gökhan Akkan uzaklaştırdı.
86´ncı dakikada ceza alanı ön çizgisi gerisinde topla buluşan Veresanovic´in uzaktan şutu az farkla üstten auta çıktı.
87´nci dakikada Minchev ceza alanı içerisinde Soner´in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
89´uncu dakikada Gustavo penaltı noktasındaki topu ağlarlarla buluşturdu: 1-1.
90+3´üncü dakikada Gaich orta alanda kazandığı topla Konyaspor ceza alanına kadar ilerledi. Kaleci Bernardoni´yi de çalımlayan Gaich, topu ağlarla buluşturdu.1-2
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez - Hasan DÖNMEZ
2023-09-16 19:10:42