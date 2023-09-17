HUSUMETLİLERİNİN EVİNİN ÖNÜNE GİDİP SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI, OTOMOBİLİYLE HASTANEYE GİTTİ  

KONYA'da,dahaönce kavga ettiği kişilerin evinin önüne otomobiliyle gelen Ali Agar (25), tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralanıp, aracıyla hastaneye gitti. Olaya karışan Zafer D. (33) ve babası Veysel Karani D., (59) gözaltına alındı.

Olay, saat 22.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi yakınında meydana geldi. Ali Agar, 42 KK 060 plakalı otomobiliyle, daha önce kavga ettiği, halı yıkama işi yapan Zafer D. ve babası Veysel Karani D.'nin evin önüne geldi. Tabancayla ateş edilmesi sonucu aracın içinde iken göğsüne 4 mermi isabet eden Agar, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Agar, otomobiliyle yakındaki özel bir hastaneye gitti. Agar, buraya yapılan ilk tedavisinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Zafer D. ve babası Veysel Karani D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.