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        Özgür Özel: Biz birilerinin göstermek istediği gibi onun karşısında, bunun yanında değiliz

        CHP GrupBaşkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, ''Biz birilerinin göstermek istediği gibi kongrelerde, kurultayda onun karşısında, bunun yanında değiliz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin kalbinde, vicdanında yer almaya, meselemizi, derdimizi, hikayemizi anlatmaya geliyoruz'' dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:25
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        Özgür Özel: Biz birilerinin göstermek istediği gibi onun karşısında, bunun yanında değiliz
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        CHP GrupBaşkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, ''Biz birilerinin göstermek istediği gibi kongrelerde, kurultayda onun karşısında, bunun yanında değiliz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin kalbinde, vicdanında yer almaya, meselemizi, derdimizi, hikayemizi anlatmaya geliyoruz'' dedi. 

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Konya İl Başkanlığı'nın olağan kongresine katıldı. Divan Başkanlığı'nın yaptığı kongre gergin başladı. Bazı partililer divan başkanı yardımcılarının seçimi sırasında, oyların tam olarak sayılmadığını öne sürerek tepki gösterdi. Bunun üzerine partililer arasında sözlü gerginlik yaşandı. Gerginliğin sona ermesinin ardından Özgür Özel, kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı. 

        Genel seçimler öncesi yapılan ittifaka değinen Özel, 

        ''Siyasetle alt tarafın, ezilenlerin, yoksulların, güvencesizlerin, işçilerin, çiftçilerin, emeğini savunan siyasetle, herkese dokunduğumuzda işte o zaman önümüzde yüzde 48'i 50,1 yapmak için hangi ittifak, hangi gizli protokol, son gün hangi 3 bakanlığı vereyim, İktidar olsam da MİT'i feda mı edeyim telaşı yerine seçimden aylar önce ittifak gerekiyorsa, peşinden koşulan, ittifaka ihtiyaç varsa diğer partilerin ittifak için geldiği, konuştuğu, gerekirse taviz verdiği; ama esas ittifakı sokakta kurmuş, köyde kurmuş, tarlada kurmuş, fabrikada kurmuş, emekçilerle kurmuş, dayanışma içinde olması gereken herkes de kurmuş cumhuriyet ki, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir, bu cumhuriyetin bütün evlatlarıyla kurmuş bir parti olursak, seçimi sandıktan çok önce kazandığımızı bütün Türkiye'ye ilan edebiliriz'' dedi.

        'HER MEVKİYE TALİBİM' 

        Özel,  her mevkiye talip olduğunu belirterek, ''Başkan adayı olarak 'değişimciler' diye ifade edilen değişimin yüzyılı ve yüzyılın değişimini savunan gencecik kadrolarımızın, inançlı arkadaşlarımızın yaklaşımı şudur; biz birilerinin göstermek istediği gibi kongrelerde, kurultayda onun karşısında, bunun yanında değiliz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi´nin üyelerinin kalbinde, vicdanında yer almaya, meselemizi, derdimizi, hikayemizi anlatmaya geliyoruz. Ben ilk yola çıkarken şunu dedim. Dedim ki, kaybeden takımın santraforuyum ben.  Keyfim yerinde. Takımda en iyi mevkideyim; ama bir karar verdim. İki gece uyumadığım seçimden sonra ve bir karar verdim. Dedim ki, madem ki bu takımın adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir, bu takım kaybedemez. Ben kaybeden takımda santrafor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Bu partinin evladı mıyım, evladıyım. Bu partinin yetiştirdiği damarlarından gelen ana damarını, bu partinin ana damarını yani bu altı oku, Atatürk sevgisini şah damarı gibi hisseden, tak tak tak, şah damarında onun attığı bir evladıyım. Dersiniz ki, Özgür çok oynadın, yedek otur, yedek otururum. Özgür orta sahaya, orta sahaya, kaleye, kaleye. Özgür top toplamaya, top toplamaya. Ama diyorsunuz ki, Özgür, vazife sana düştü. Bundan sonra haydi bu takımı şampiyon yapmaya ben varım, bu takımı şampiyon yapmaya" diye konuştu. 

        CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner de partisini eleştirerek, ''Partinin menkul danışmanların, AKP ve de Fetullahçı eskilerinin siyasi laboratuvarı haline getirilmesini hep birlikte yaşadık. CHP'li ülkücüler, biz yaşarken, partinin üçüncü katına yerleştiler. CHP'li ülkücüler ve parti politikalarını belirlemeye başladılar. Biz yaşarken bir siyasal İslamcıya tıpış tıpış oy vermemiz istendi ve maalesef bugün o süreci eleştiren arkadaşlarımızın birçoğu bu siyasal İslamcıyı, cumhurbaşkanı adayı göstermek için imza da verdiler. 20 milletvekili imza vermedi, birisi de bendim. O zaman o sayı biraz fazla olsaydı, bu yaşadığımız yıkım ve çöküm sürecini belki yaşanmayacaktı'' dedi. 

        Özgür Özel, salondan ayrıldıktan sonra yine il başkanı ve yönetim kurulu adayları için oluşturulacak listeler için partililer arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından kongre kaldığı yerden devam etti.

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