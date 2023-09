Destici: Yeni anayasa bir an önce çıkartılmalı BÜYÜKBirlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni anayasanın bir an önce çıkartılması gerektiğini belirterek, ''Türkiye'nin de artık daha mahal, bir an önce bu darbe anayasasından kurtularak, yerli, sivil, demokratik bir anayasaya kavuşturulmasıdır. Onun için tüm siyasi partilerimiz, tüm sivil toplum örgütlerimiz bu demokratik, sivil yeni anayasa konusunda masaya yaklaşmalı, oturmalı ve her türlü katkıyı vermelidir.'' dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.09.2023 - 18:27 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL