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        Mersin'deki kazada ölen aile Konya'da toprağa verildi

        MERSİN'inErdemli ilçesinde çöp kamyonunun kavşakta çarptığı kamyonette yaşamını yitiren sürücü Cahit Çağlayan (56), eşi Zahide (48), çocukları Özlem (15) ve Aysel Çağlayan'ın (14) cenazeleri memleketleri Konya'da toprağa verildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:05
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        Mersin'deki kazada ölen aile Konya'da toprağa verildi
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        MERSİN'inErdemli ilçesinde çöp kamyonunun kavşakta çarptığı kamyonette yaşamını yitiren sürücü Cahit Çağlayan (56), eşi Zahide (48), çocukları Özlem (15) ve Aysel Çağlayan'ın (14) cenazeleri memleketleri Konya'da toprağa verildi. 

        Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Erdemli yönüne giden İbrahim Doğan (56) yönetimindeki 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu; 'U' dönüşü yasak olan kavşaktan dönüş yapan Cahit Çağlayan (56) yönetimindeki 42 AFP 16 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, sürücü Cahit Çağlayan ile araçta bulunan eşi Zahide (48), çocukları Özlem (15) ve Aysel Çağlayan (14) hayatını kaybetti. Çiftin oğulları Önder Çağlayan (10) ile çöp kamyonunun şoförü İbrahim Doğan, yanındaki Selami Kahraman (31) ve Sezer Hayta (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

        KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ 

        Kazada yaşamını yitiren Cahit Çağlayan, eşi Zahide, çocukları Özlem ve Aysel Çağlayan'ın  cenazeleri memleketleri Konya'nın Selçuklu ilçesinde Yazır Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

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