Özgür Özel: Biz birilerinin göstermek istediği gibi onun karşısında, bunun yanında değiliz (2)

BELEDİYEBAŞKANI,İL BAŞKANININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

CHP Konya İl Başkanlığı Olağan Kongerisi'nde protokol konuşmalarının ardından il başkanı ve yönetim kurulu adayları için oluşturulacak listeler için partililer arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Partililer araya girip, tartışmanın büyemesini engelledi. Tartışmanın ardından fenalaşan Akbuğa'yı CHP eski milletvekili Atilla Kart sakinleştirdi. Gerginliğin ardından Ereğli İlçe Başkanlığı üyeleri salonu terk etti.