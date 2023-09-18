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        Halk koşusunda kalp krizi geçirip ölen mühendis, son yolculuğuna uğurlandı

        MANİSA'dakiyarı maratonun 10 kilometrelik halk koşusunda kalp krizi geçirip hayatını kaybeden mühendis Zafer Uğur Sarı (44), memleketi Konya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:55
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        Halk koşusunda kalp krizi geçirip ölen mühendis, son yolculuğuna uğurlandı
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        MANİSA'dakiyarı maratonun 10 kilometrelik halk koşusunda kalp krizi geçirip hayatını kaybeden mühendis Zafer Uğur Sarı (44), memleketi Konya'da toprağa verildi.

        Dün 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda 10 kilometrelik halk koşusuna katılan Zafer Uğur Sarı, bu esnada kalp krizi geçirdi. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Manisa'da, bir fabrikada elektrik-elektronik mühendisi olarak çalışan Sarı'nın evli ve 9 yaşında kızı olduğu öğrenildi. Bugün cenazesi memleketi Konya'ya getirilen Sarı, ikindi namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

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