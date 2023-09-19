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        YARI MARATONUNDA HAYATINI KAYBEDEN MÜHENDİS KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

        MANİSA'dadüzenlenen 10 kilometrelik halk koşusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden mühendis Zafer Uğur Sarı (44), memleketi Konya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 01:25 Güncelleme: 19.09.2023 - 01:25
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        YARI MARATONUNDA HAYATINI KAYBEDEN MÜHENDİS KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
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        MANİSA'dadüzenlenen 10 kilometrelik halk koşusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden mühendis Zafer Uğur Sarı (44), memleketi Konya'da toprağa verildi.

        Manisa'da geçen pazar günü 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonunda 10 kilometrelik halk koşusuna katılan Zafer Uğur Sarı, koşu esnasında fenalaştı. Sağlık görevlisinin yaptığı müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Sarı, kaldırıldığı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Manisa'da bir fabrikada elektrik- elektronik mühendisi olarak çalışan Sarı'nın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Evli ve 9 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenilen Sarı, ikindi namazının ardından Üçler Mezarlığında toprağa verildi.

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