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        Su tabancasından uyuşturucu çıktı

        KONYA'dapolis tarafından yapılan operasyonda bir kargo paketinde oyuncaklar arasındaki su tabancası ile dijital televizyon alıcısı içinden 450 gram metamfetamin çıktı. Kargo şirketine paketi teslim eden Abdullah A. tutuklandı.   

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:00
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        Su tabancasından uyuşturucu çıktı
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        KONYA'dapolis tarafından yapılan operasyonda bir kargo paketinde oyuncaklar arasındaki su tabancası ile dijital televizyon alıcısı içinden 450 gram metamfetamin çıktı. Kargo şirketine paketi teslim eden Abdullah A. tutuklandı.   

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatın oyuncakların bulunduğu paketle gerçekleşeceğini saptayıp, ardından paketin verildiği kargo şirketine operasyon düzenlendi. Paketteki oyuncaklar arasındaki su tabancası ile dijital televizyon alıcısı içinden 450 gram metamfetamin çıktı. Kargoya, paketi verdiği tespit edilen Abdullah A. gözaltına alındı. Abdullah A.'nın evinde yapılan aramada da yine bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah A., 'uyuşturucu madde ticari yapma, nakletme ve kullanmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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