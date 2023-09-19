Kendisini ve çocuklarını döven kocasını, uyurken boğazından bıçaklayıp öldürdü KONYA´nınKarapınar ilçesinde Süreyya Kalkan (39), kendisini ve çocuklarını döven eşi Ahmet Kalkan´ı (40) yatağından uyurken boğazından bıçaklayıp öldürdü. Kalkan, olayın ardından polisi arayarak kendini ihbar etti.

KONYA´nınKarapınar ilçesinde Süreyya Kalkan (39), kendisini ve çocuklarını döven eşi Ahmet Kalkan´ı (40) yatağından uyurken boğazından bıçaklayıp öldürdü. Kalkan, olayın ardından polisi arayarak kendini ihbar etti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Karapınar ilçesi Ulus Mahallesi´nde meydana geldi. Süreyya Kalkan, dün akşam kendisini ve çocuklarını döven eşi Ahmet Kalkan´ı, uyurken boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan 3 çocuk annesi Süreyya Kalkan, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ahmet Kalkan´ı yatağında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Ahmet Kalkan´ın cesedi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan Süreyya Kalkan, emniyete götürüldü. Kalkan´ın ifadesinde, "Eşim uyuşturucu kullanıyordu, sık sık beni ve çocuklarımı dövüyordu. Dün akşam da yine beni ve çocuklarımı dövdü. Sabaha karşı o uyurken mutfaktan aldığım bıçakla öldürdüm" dediği belirtildi.

Süreyya Kalkan´ın emniyetteki işlemleri sürüyor.