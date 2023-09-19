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        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını, uyurken boğazından bıçaklayıp öldürdü

        KONYA´nınKarapınar ilçesinde Süreyya Kalkan (39), kendisini ve çocuklarını döven eşi Ahmet Kalkan´ı (40) yatağından uyurken boğazından bıçaklayıp öldürdü. Kalkan, olayın ardından polisi arayarak kendini ihbar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:58 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:00
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        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını, uyurken boğazından bıçaklayıp öldürdü
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        KONYA´nınKarapınar ilçesinde Süreyya Kalkan (39), kendisini ve çocuklarını döven eşi Ahmet Kalkan´ı (40) yatağından uyurken boğazından bıçaklayıp öldürdü. Kalkan, olayın ardından polisi arayarak kendini ihbar etti.

        Olay, saat 04.00 sıralarında Karapınar ilçesi Ulus Mahallesi´nde meydana geldi. Süreyya Kalkan, dün akşam kendisini ve çocuklarını döven eşi Ahmet Kalkan´ı, uyurken boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan 3 çocuk annesi Süreyya Kalkan, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ahmet Kalkan´ı yatağında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Ahmet Kalkan´ın cesedi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.

        Olayın ardından gözaltına alınan Süreyya Kalkan, emniyete götürüldü. Kalkan´ın ifadesinde, "Eşim uyuşturucu kullanıyordu, sık sık beni ve çocuklarımı dövüyordu. Dün akşam da yine beni ve çocuklarımı dövdü. Sabaha karşı o uyurken mutfaktan aldığım bıçakla öldürdüm" dediği belirtildi.

        Süreyya Kalkan´ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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