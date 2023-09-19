Konyaspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

KONYASPOR,tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı ekip, en son MKE Ankaragücü'de forma giyen Gökhan Töre ile 1-1 yıllığına sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen törende sözleşmeyi imzalayan Gökhan Töre, yeşil-beyazlı ekipte 30 numaralı formayı giyecek. Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham, Beşiktaş, Malatyaspor, Adana Demirspor ve en son da MKE Ankaragücü'nde forma giydi.