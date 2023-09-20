Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

KONYA'nınSeydişehir ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 7 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 hafta süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından farklı zamanlarda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, şüpheliler N.U.A., H.B., A.K., Y.Ş., M.Ş., M.Ö., Y.T. ve M.İ. gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlardaki aramalarda 42 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 4 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. M.İ. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.