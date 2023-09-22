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        Konya´da okullarda bisiklet tamir ve bakım eğitimi verildi

        TÜRKİYE´ninen uzun bisiklet yolu ağına sahip Konya´da, Büyükşehir Belediyesi, okullarda öğrencilere bisiklet tamir ve bakım eğitimi verdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:18
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        Konya´da okullarda bisiklet tamir ve bakım eğitimi verildi
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        TÜRKİYE´ninen uzun bisiklet yolu ağına sahip Konya´da, Büyükşehir Belediyesi, okullarda öğrencilere bisiklet tamir ve bakım eğitimi verdi. 

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından `Avrupa Hareketlilik Haftası´nda örnek bir çalışma başlatıldı. Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulu ve Karatay Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu´nda öğrencilere bisiklet tamir ve bakım eğitimi verildi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa´nın birçok şehriyle aynı anda kutlanan `Avrupa Hareketlilik Haftası´nda yetişkinlere ve özellikle öğrencilere yönelik bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Bisikletle ilgili Türkiye´ye örnek bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirten Altay, "Öğrencilerimizin bisiklet konusunda daha fazla bilinçlenmesini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi istiyoruz. Bu amaçla iki okulumuzda dördüncü ve beşinci sınıflara yönelik bisiklet tamir ve bakım eğitimleri gerçekleştirdik. Sınıflarda verilen eğitimlerde; bisikleti oluşturan parçalar, bisikletin periyodik bakımı, küçük arızalara müdahale yöntemleri ve arızalara müdahalede kullanılan alet ve anahtar setleri hakkında öğrencilerimiz bilgi sahibi oldu. İlk kez Avrupa Hareketlilik Haftası´nda başlattığımız bu eğitimleri yıl geneline yayarak farklı okullarda yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

         

        DHA-Eğitim - Türkiye-Konya - DHA

        2023-09-22 15:17:22

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