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        Kapısına tutunup gitmek istediği kamyonun altında kaldı

        KONYA'da,halde çalışan Hamza Ergin (27), kapısına tutunup gitmek istediği kamyonun altında kalıp, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:25
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        Kapısına tutunup gitmek istediği kamyonun altında kaldı
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        KONYA'da,halde çalışan Hamza Ergin (27), kapısına tutunup gitmek istediği kamyonun altında kalıp, yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında, Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi, Toptan Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Hamza Ergin, çalıştığı halden dışarı çıkan Muammer Eker'in (58) kullandığı 42 ACD 132 plakalı kamyonun sağ kapı koluna tutunup, bir ayağını da basamağa koyarak nizamiye kapısına kadar gitmek istedi. Ancak bu sırada eli kayan Ergin, birkaç adım atıp bu kez aynadan tutunmak isterken düşüp, kamyonun altında kaldı. Durumu fark etmeyen sürücü Eker de bir süre yoluna devam etti. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbarla adrese polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Eker, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ergin'in cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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