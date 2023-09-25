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        7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

        KONYAmerkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:09
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        7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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        KONYAmerkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polis tarafından Konya merkezli Van, Düzce, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Aksaray, Şanlıurfa'da yapılan baskınlarda 7 kişi yakalandı. Şüpheliler Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi´ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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