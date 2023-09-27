Kazada başından yaralanan sürücüye vatandaşlar tampon yaptı KONYA'da,yol kenarındaki yön levhası ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Serkan Çalışkan ve araçtaki Afgan uyruklu Meryem Hüseyni yaraladı. Yoldan geçen vatandaşlardan biri, sağlık görevlileri gelene kadar, başından yaralı Çalışkan'a tampon yaparak kan akışını önlemeye çalıştı.

KONYA'da,yol kenarındaki yön levhası ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Serkan Çalışkan ve araçtaki Afgan uyruklu Meryem Hüseyni yaraladı. Yoldan geçen vatandaşlardan biri, sağlık görevlileri gelene kadar, başından yaralı Çalışkan'a tampon yaparak kan akışını önlemeye çalıştı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Feritpaşa Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Sarıoğlan (68) yönetimindeki 43 DH 494 plakalı otomobil, sola dönüşü yasak olan kavşakta hatalı dönüş yaptı. Karşı şeritten gelen Serkan Çalışkan yönetimindeki 42 ASB 967 plakalı otomobil ise sürücüsünün çarpamamak için sağa manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki yön levhası ve raylı sistem hattındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücülerden Serkan Çalışkan ve arka koltukta bulunan Afgan uyruklu Meryem Hüseyni, yaralandı. Kazayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoldan geçen vatandaşlardan biri ise sağlık görevlileri gelinceye kadar, başından yaralı Çalışkan'a tampon yaparak kan akışını önlemeye çalıştı. Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hatalı dönüş yaptığı öne sürülen Metin Sarıoğlan ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.