Evin bahçesinde 53 çalıntı motosiklet ve bisiklet bulundu; baba- oğul gözaltına alındı KONYA´dapolisin bir eve yaptığı baskında, bahçede yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve skuter ele geçirildi. 15 suçtan kaydı olan İbrahim B. (47) ve 24 suçtan kaydı bulunan oğlu Ahmet B. (24) gözaltına alındı.

KONYA´dapolisin bir eve yaptığı baskında, bahçede yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve skuter ele geçirildi. 15 suçtan kaydı olan İbrahim B. (47) ve 24 suçtan kaydı bulunan oğlu Ahmet B. (24) gözaltına alındı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün, devriye görevi yaparken bir kamyonetin kasasında çok sayıda bisiklet olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, kamyoneti takibe aldı. Kamyonetin gittiği evin bahçesinde çok sayıda bisiklet ve motosiklet olduğunu belirleyen polis, operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde toplam 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve skuter ele geçirildi. 15 suçtan kaydı olan ev sahibi İbrahim B. ve 24 suçtan kaydı bulunan oğlu Ahmet B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.