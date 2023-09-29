Bakan Tekin: Parti ayrımı yapmadan, yerel yöneticilerin eğitim ve öğretime desteklerini takdir ediyorum (2)

`OKULYAPACAĞIMIZARAZİLERİN İMAR KARŞILIĞINI DEĞİŞTİREN BELEDİYELER VAR´

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya Organize Sanayi Anaokulu'nun açılışının ardından Selçuklu Belediyesi Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, açılışta yaptığı konuşmada, ''Biz, eğitim- öğretimi sadece okulda yürütülen bir süreç olarak görmüyoruz" dedi.

Bakan Tekin, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza kendi alanlarıyla ilgili konularda eğitim öğretim sürecinde destek oluyorlar. Yabancı dil, Türkçe öğretiyorlar, matematik öğretiyorlar. Ama eğitim öğretim süreci sabah 9'da başlayıp, akşam 4´te biten bir süreç değil. Bu süreç evde, ailede, okul dışındaki ortamlarda da devam etmesi ve beslenmesi gerekiyor. Yarım bırakılırsa eksik kalıyor. Burası benim açımdan şu anlamda önemli. Çocuklarımızın okul dışı alanlarda, eğitim öğretim süreçlerini devam ettirebilecekleri bir mekan oluşturulmuş. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki eğitim- öğretim yılında, sosyal etkinlik öğrencilerimizin sosyal etkinliklerinin akademik başarılarına ilave edeceğimiz bir sürece gidiyoruz. Çocuklarımız sosyal etkinliklerle yani bu tür yerlerdeki aktiviteleriyle akademik başarılarına katkı yapmış olacaklar. Onu sistemi içerisine dahil ediyoruz. O yüzden bunların sayısını artmasını da arzu ediyorum" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı´nın okul yapacağı arazilerin vasfını değiştirip, fiyat arttıran belediyelerin olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun, eğitim- öğretim sürecine destek olan yerel yöneticilerimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Bakın arazilerimizin üzerine, okul yapacağımız arazilerinin imar karşılığını değiştirip, okul alanı olmaktan çıkartan, çıkartmayı bize teklif eden belediyeler var. Okullardaki ihtiyaçlarımızı gidermek bir tarafa iki katı, üç katı fiyatlandıran belediyeler varken, bir taraftan da bizim yükümüzü alan belediyeleri görünce mutlu oluyorum. Bu tür belediye başkanlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Sizleri böyle belediye başkanlarına, belediye yerel yönetim yöneticilerinin sahibi olduğunuz için ayrıca kutluyorum. Kadrini, kıymetini bilin. Böyle belediye başkanları memlekette çok fazla yok" ifadelerini kullandı.