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        Bakan Tekin: Parti ayrımı yapmadan, yerel yöneticilerin eğitim ve öğretime desteklerini takdir ediyorum (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:53 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:55
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        Bakan Tekin: Parti ayrımı yapmadan, yerel yöneticilerin eğitim ve öğretime desteklerini takdir ediyorum (3)
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        'BUYILINANA TEMASI ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK'

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kentteki son açılışını Karatay ilçesinde gerçekleştirdi. 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu´nda 30 halı sahanın toplu açılış törenine katılan Bakan Tekin, "Bu dönem okullar başlarken, yeni eğitim- öğretim yılının başlangıcıyla ilgili önemli kararlar aldık. Bu yılın ana teması; çocuklarımıza, bu ülkeye sahip çıkmak, bu ülke ile ilgili sıkıntılar ortaya çıktığında canımız pahasına, mücadele etmek, fedakarlık yapmak, çaba sarf etmek, çalışmak gerekliliğini gelecek kuşaklara aktarmak odaklı. Niye bu yolu böyle seçtik? Çünkü arkadaşlar bu yıl iki tane güzel kavram gündemimizde var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Artık yüz yılı geride bırakan Cumhuriyete bu anlamda sahip çıkacak gençliği, gelecek kuşakları yetiştirmek bizim vazifemiz. Bizim boynumuzun borcu. İkincisi de sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yüz yılı da Türkiye Yüzyılı ilan etti. Dolayısıyla biz bu iki kavramı merkezi alan, gelecek kuşakları yetiştirmeyi kendi üstümüze vazife olarak aldık. Bu vazifenin gereği olarak da yeni eğitim- öğretime başlarken bu milli manevi ve kültürel değerlerimizi, insani değerlerimizi, ahlaki değerlerimizi, tarihi referanslarımızı gelecek kuşaklara taşıyacak adımlar attık. İnşallah sizlerle birlikte, öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bunu hep beraber başarırız" dedi.

        Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Belki bugün hiç gündemimize almadığımız, hiç konuşmadığımız bir konu daha var. Onu da paylaşayım. Sonra da bunu yapanlara teşekkür etmek istiyorum. O da şu biz önümüzdeki yılı, eğitim- öğretim yılını bu biraz önce söylediğim çerçevede değerlendirilebilecek bir başka aktiviteyle taçlandırmak istiyoruz. O da önümüzdeki eğitim- öğretim yılında ana hedefimiz Türkçenin bir anadil olarak dört beceriyi, mükemmel düzeyde kullanabilen yeni bir nesil inşa etmek. Bu da bizim için ilk söylediğim gerekçeyle paralel yürüttüğümüz üçüncü bir adım. İnşallah hep beraber bunları yapacağız."

        'ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BİZİ MAHKEMEYE VERDİ'

        Bazı belediyelerin kendilerine zorluk çıkardığını ifade eden Bakan Tekin, "Konya'da şunu gördüm. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve siyasetimiz bizim aslında buralarda neyi murat ettiğimizi sanki bizden önce tahmin etmiş ve bize bu konuda destek olmak için çaba sarf ediyor. Ben samimiyetle hem fiziki yatırımlar için hem de bu politikayı destekleyecek adımlar için kendilerine teşekkür ediyorum. Bunu gerçekten çok önemsiyorum. Şunun için önemsiyorum. Bakın 2017 yılında bir yasal düzenleme yapmak zorunda kaldık. Neydi biliyor musunuz yasal düzenlemenin konusu? Bazı belediyeler okullarımızın içme suyu, ya da temizlik için kullandığımız şebeke suyunun kullanım bedelini konutların 3 katı fiyatla bize fiyatlandırdılar. Biz bunları gördük arkadaşlar. Bunun önüne geçebilmek için kanun yapmak zorunda kaldık. Yaptığımız kanun da şu, konutlardaki fiyatla fiyatlandırın diye yasal düzenleme. Şimdi bir böyle belediyeler var. Ya da bir başka belediye örneği, o da Türkiye'de çok böyle efsane belediyeci olarak anlatılıyor Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı. Okullarımızın arazi mülkiyet problemleriyle ilgili olarak bizi yargıya taşıdı, mahkemeye verdi. Şimdi bir bu tür belediye başkanları var. Bir de bizden arsa istemeden, bütçe istemeden spor salonları, okullar yapan belediyeler var. Bu belediye başkanlarının kıymetini bilmenizi sizlerden rica ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu. 

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