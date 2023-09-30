Beşiktaş, 8 eksikle Konyaspor deplasmanında
Süper Lig'in 7´nci haftasında yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi Konya´da az sayıda taraftar karşıladı.
Süper Lig'in 7´nci haftasında yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi Konya´da az sayıda taraftar karşıladı.
Süper Lig'in 7´nci haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş kafilesi, bugün özel uçakla Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi, havalanında az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş kafilesi, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Siyah-beyazlı ekibin 23 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy."
BEŞİKTAŞ 8 EKSİKLE KONYA DEPLASMANINDA
Kente gelen siyah-beyazlı ekipte; Gedson Fernandes, Ante Rebic, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Emrecan Bulut kafilede yer almadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şenol Güneş'ten detay
- Futbolculardan detay
- Taraftarın coşkuyla karşılaması
- Genel ve detay
DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez - Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-09-30 18:54:35