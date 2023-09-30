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        Beşiktaş, 8 eksikle Konyaspor deplasmanında

        Süper Lig'in 7´nci haftasında yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi Konya´da az sayıda taraftar karşıladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:55 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:00
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        Beşiktaş, 8 eksikle Konyaspor deplasmanında
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        Süper Lig'in 7´nci haftasında yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi Konya´da az sayıda taraftar karşıladı. 

        Süper Lig'in 7´nci haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.

        Beşiktaş kafilesi, bugün özel uçakla Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi, havalanında az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş kafilesi, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

        Siyah-beyazlı ekibin 23 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

        "Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy."

        BEŞİKTAŞ 8 EKSİKLE KONYA DEPLASMANINDA

        Kente gelen siyah-beyazlı ekipte; Gedson Fernandes, Ante Rebic, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Emrecan Bulut kafilede yer almadı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Şenol Güneş'ten detay

        - Futbolculardan detay

        - Taraftarın coşkuyla karşılaması

        - Genel ve detay

        DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez - Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-09-30 18:54:35

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