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        Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar

        Süper Lig'in7'nci haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı konut etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ile Mustafa Sönmez üstlendi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 19:02 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:02
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        Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar
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        Süper Lig'in7'nci haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı konut etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ile Mustafa Sönmez üstlendi. 

        Anadolu'daki bütün takımların maçlarını izlemek isteyen A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, maçı tribünden takip etti. Öte yandan Montella, yarın ise Kayserispor-Başakşehir maçını takip edecek. 

        BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

        Beşiktaş, 4 eksikle sahaya çıktı. Mert Günok, Gedson Fernandes, Ante Rebic ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı. Siyah- beyazlı ekipte Adana Demirspor  maçındaki ilk 11'de yer alan Mert Günok, Necip, Cenk, Ghezzal'ın yerine Ersin, Colley, Muleka, Amartey yer aldı. 

        KONYASPOR 3 EKSİKLE SAHADA 

        Konyaspor ise sakatlıkları devam eden Bruna Paz, Ckalleshi ve Muhammed Demir'den yoksun oynadı. Konyaspor, geçen hafta oynadığı Ankaragücü maçındaki ilk 11 ile sahada yer aldı.

        45'İNCİ KEZ KARŞILAŞACAK 

        Konyaspor, rakibi Beşiktaş ile 45'nci kez karşılaşıyor. Bugüne kadar oynanan maçlardan 24'ün de Beşiktaş, 6'sında Konyaspor galip ayrıldı. 14 maç ise berabere sonuçlandı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Konya - İsmail AKKAYA

        2023-10-01 19:01:14

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