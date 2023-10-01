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        Konyaspor - Beşiktaş: 0-2

         

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:07 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:10
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        Konyaspor - Beşiktaş: 0-2
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        STAT:Konya Büyükşehir Belediye 

        HAKEMLER: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez  

        KONYASPOR: Bernardoni - Ahmet Oğuz (Dk. 81 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Prip), Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 65 Cicaldau), Nzonzi, Moreno (Dk.81 Yunus Mallı), Oğulcan Ülgün, Oliveira (Dk. 65 Emrehan Gedikli)

        BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Amartey, Colley, Masuaku (Dk. 58 Demir Ege Tıknaz), Hadziahmetovic (Dk. 75 Chamberlain), Salih Uçan, Zaynutdinov (Dk. 81 Onur Bulut), Rashica (Dk. 58 Ghezzal), Muleka (Dk. 75 Cenk Tosun), Aboubakar

        GOLLER: Dk. 45+1 Uğurcan (K.K), Dk. 63 Aboubakar (Beşiktaş)

        KIRMIZI KART: Dk 54 Oğulcan Ülgün (Konyaspor). 

        SARI KARTLAR: Rashica, Amartey, Masuaku (Beşiktaş) 

        Süper Lig'in 7'nci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 45+1'inci dakikada Uğurcan'ın kendi kalesine ve 63'üncü dakikada Aboubakar'ın golüyle sahadan galip ayrıldı. 

        18'inci dakikada Moreno'nun ceza sahası çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu çeldi, defans topu uzaklaştırdı. 

        30'uncu dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan serbest vuruşunda ceza sahasında Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top yandan auto çıktı. 

        45+1'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın ceza sahasında pasında topa müdahele etmek isteyen Uğurcan meşin şuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 0-1.

        50'nci dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan'ın şutunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı. 

        54'üncü dakikada Oğulcan'ın müdahalesiyle Aboubakar yerde kaldı. Oğulcan, hakem Arda Kardeşler'den sarı kart gördü. Ardından topa vuran Oğulcan, ikinci sarı kartın ardından çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        63'üncü dakikada siyah-beyazlı ekip, Aboubakar'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ghezzal'ın pasıyla topu önünde bulan Aboubakar, ceza sahasına girdi. Rakiplerini çalımlayan Aboubakar, meşin yuvarlağı filelelere gönderdi: 0-2.

        Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

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