Stanojevic: Belki de penaltı ile ilgili kuralları bilmiyorumdur

Süper Lig'in 7'nci haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu.

Maçın anahtar noktasının penaltı bekledikleri pozisyon ve kırmızı kart olduğunu söyleyen Stanojevic, ''Bu günkü maçın kırılma noktası ilk yarıya baktığımızda son dakikaları değerlendirebiliriz. Fakat kesinlikle bugün maçın anahtar noktasının penaltı ve kırmızı kart pozisyonları olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan sonra bizim sahaya dönmemiz oldukça zor oldu. Hepsi bu kadar. Fakat bugün tabii ki galibiyet almamız çok zordu. Anormal pozisyonların olduğunu söyleyebilirim. Belki de penaltı ile ilgili kuralları bilmiyorumdur. Bugün iki tarafında çok iyi pozisyonlar çıkarmadığını söyleyebilirim. Bu durum Beşiktaş için de geçerli. Fakat dürüst olarak siz bana söyleyin, penaltı pozisyonunda sizce düşünceniz nedir? Gayet açık bir pozisyon. Sizce penaltı yok muydu? Bu benim işim değil. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Fakat açık ve net pozisyondu. Elbette bugün olan pozisyonlar maçın gidişatını değiştiren pozisyonlar. Bu tabii ki futbol ne olacağız belli olmuyor. Ama ben dürüstüm sizden de dürüst olmanızı bekliyorum. Şu ana kadar hiç hakemlerle ilgili yorum yapmadım. Öncelikle tabii hakemlerle ilgili konuşmak gerekirse çok fazla yorum yapamam. Bu benim işim değil. Bu çok bariz ve net pozisyondu.'' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Stanojevic'in açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Konya - İsmail AKKAYA - Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-10-01 23:06:55