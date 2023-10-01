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        Konya'da 3 ilçede sağanak etkili oldu

        KONYA'da akşamsaatlerinde başlayan sağanak 3 ilçede etkili oldu. Bazı tarım arazileri su altında kalırken, bir samanlık, bir ev ve alt geçidi su bastı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 23:31 Güncelleme: 01.10.2023 - 23:35
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        Konya'da 3 ilçede sağanak etkili oldu
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        KONYA'da akşamsaatlerinde başlayan sağanak 3 ilçede etkili oldu. Bazı tarım arazileri su altında kalırken, bir samanlık, bir ev ve alt geçidi su bastı. 

        Kulu ilçesindeki sağanak Canımana Mahallesi'nde etkisini gösterdi Dere yatağının taşması nedeniyle oluşan selde mahalledeki bazı tarım arazileri su altında kaldı, çevresindeki ahır ve ağıllar zarar gördü. Cihanbeyli ilçesinde oluşan sel nedeniyle bir samanlık su altında kaldı. Ereğli ilçesinde bir ev ile altgeçidi su bastı. Ekipler, 3 ilçede zarar gören yerlerdeki suların tahliye etti.

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