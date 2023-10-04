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        Necmettin Erbakan Üniversitesinde Prof. Dr. Uluç, silahlı saldırıda yaralandı

        KONYA'deNecmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç (46), dekanlık binasındaki odasında silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Polis, olaya karıştığı öne sürülen aynı fakültedeki Prof. Dr. Galip A.'yı gözaltına alırken, kardeşi İzzet A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:29 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:30
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        Necmettin Erbakan Üniversitesinde Prof. Dr. Uluç, silahlı saldırıda yaralandı
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        KONYA'deNecmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç (46), dekanlık binasındaki odasında silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Polis, olaya karıştığı öne sürülen aynı fakültedeki Prof. Dr. Galip A.'yı gözaltına alırken, kardeşi İzzet A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

        Olay, saat 17.40 sıralarında Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'ndeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Felsefe ve Din bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, dekanlık binasındaki odasında bulunduğu sırada yanına aralarında daha önceden husumet bulunan aynı bölümdeki öğretim üyesi Prof. Dr. Galip A. ile üniversite ile ilişkisinin bulunmadığı belirtilen kardeşi İzzet A. geldi. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tahir Uluç, tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı. 

        Prof. Dr. Galip A. ve kardeşi İzzet A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Prof. Dr. Tahir Uluç, ambulansla üniversitenin Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis kısa sürede olaya karışan Prof. Dr. Galip A.'yı gözaltına aldı. Kaçan İzzet A.'nın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. 

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