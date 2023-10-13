Konya'ya şehit ateşi düştü PENÇE-KilitHarekatıbölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın acı haberi, Konya'daki ailesine ulaştı.

PENÇE-KilitHarekatıbölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın acı haberi, Konya'daki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya, şehit düştü. Şehit Kaya'nın acı haberi, Konya'nın Selçuklu ilçesi Hocacihan Hanaybaşı Mahallesi'nde oturan annesi Şerife ile babası Mehmet Kaya'ya askeri yetkililerce verildi. Şehadet haberi sonrası evin bulunduğu sokağa, Türk bayrağı asıldı. 3 kardeş olan Kaya'nın 3,5 yıl önce Kadriye Kaya ile evlendiği, 2 yaşında Mehmet Ali adını verdiği bir oğlu olduğu belirtildi. Şehit Kaya'nın cenazesi, ikindi vakti namaz sonrası şehitlikte toprağa verilecek.