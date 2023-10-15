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        Türkiye - Letonya: 4-0

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 00:00 Güncelleme: 16.10.2023 - 00:00
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        Türkiye - Letonya: 4-0
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        STAT:Konya Büyükşehir Belediye 

        HAKEMLER: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj  

        TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Zeki Çelik), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan (Dk. 68 Berkan Kutlu), Yunus Akgün (Dk. 76 Yusuf Sarı), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz  (Dk. 75 Cenk Tosun)

        LETONYA: Ozols - Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveljevs (Dk. 46 Emsis),  Jaunzems (Dk. 86 Ikaunieks), İkaunieks, Daskevics (Dk. 59 Krollis), Uldrikis (Dk. 75 Regza)

        GOLLER: Dk. 58 Yunus Akgün, Dk. 83 ve 90+2 Cenk Tosun, Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

        SARI KARTLAR:  Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İrfan Can Kahveci (Türkiye), Emsis, Ozols, Daskevics, Tobers (Letonya)

        Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7'nci maçında Konya'da konuk ettiği Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

        9'uncu dakikada Letonya'nın köşe vuruşunda Tobers'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.  

        21'nci dakikada ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında karambolde topu önünde bulan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak, hakem Enea Jorgji, VAR incelemesinin ardından pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. 

        27'nci dakikada Yunus Akgün'ün kanattan pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Salih Özcan'ın şutu kaleci Ozols'da kaldı. 

        28'nci dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu kaleci Ozols'da kaldı. 

        33'üncü dakikada millilerin atağında, ceza sahasında topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu üstten auta çıktı.

        35'inci Hakan Çalhanoğlu'nun köşe vuruşunda, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında defans topu uzaklaştırdı. 

        44'üncü dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Ozols, topu kornere çeldi. 

        Karşılaşmanının ilk yarısı golsüz sona erdi. 

        58'inci dakikada Türkiye öne geçti. Cenk Kacar'ın sol kanattan ceza sahasına pasında Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        61'inci dakikada Savajnieks'in köşe vuruşunda Ikaunieks'un kafa vuruşunda Salih Özcan, kale çizgisi önünde topu çıkarttı. 

        67'nci dakikada ceza sahasında Uldrikis'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, müdahale etti.  

        76'ncı dakikada Savajnieks'in sol kanattan ortasında topa yükselen Ikaunieks'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. 

        83'üncü dakikada Ay-yıldızlılar, farkı 2'ye çıkardı. Topla ceza sahasına giren Samet'in ortasında topa yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-0.

        87'nci dakikada mililer farkı 3'e çıkardı. Orta sahadan aldığı toplada ceza sahasına kadar giren Yusuf Sarı'nın pasında Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

        90+2'nci dakikada Ay-yıldızlılar farkı 4 yaptı. Hızlı gelişen atakta İsmail Yüksek'in ceza sahası içinde uygun durumdaki Cenk Tosun'a çıkardığı topa Cenk'in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

        Karşılaşma Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Konya - İsmail AKKAYA

        2023-10-15 23:59:48

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