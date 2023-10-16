Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2024'ü garantileyen millilere tebrik

Türkiye,EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7'nci maçında Konya'da oynanan karşılaşmada Letonya'yı 4-0 mağlup ederek turnuvaya katılmayı garantiledi. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonla konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakalanan başarıdan dolayı futbolcuları tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federsayonu Başkanı Mehmet Büyükekşi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI'NDAN FUTBOLCULARA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, stat çıkışında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, futbolcuları tebrik ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız soyunma odasında sporcularımızı tebrik etti, maçı da takip etmiş. Konya'nın taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Coşkuyla bizi desteklediler. Yolumuz açık olsun. Almanya'da görüşmek üzere diyorum. Almanya da bizim evimiz gibi, oradaki gurbetçi vatandaşlarımız güzel bir destekle beraber bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Hoca değişimi de olumlu yansıdı. Güzel sonuçlar aldı, hayırlı olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZE BU SEVİNCİ YAŞATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Alınan sonuç için herkesi tebrik eden Bakan Osman Aşkın Bak, "Öncelikle bu güzel sonuç için milli takımımızı, bizim çocukları tebrik ediyoruz. Letonya'ya karşı şansımızı tuttu bu sefer. Net bir galibiyet elde ettik. Tebrik ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Geçen perşembe günü Hırvatistan ile oynadıkları oyunun devamını sağladılar. 1-0 sonrasında 4-0 kazanarak grubumuzda Almanya kapılarını aralamış olduk. Şu durumda çok büyük bir avantajla Almanya'ya gidiyoruz. Bu güzel sonuç için herkesi tebrik ediyoruz. Tabii ki bu hafta spor açısından bizim için keyifli bir süreç oldu. Dolasıyla bu akşam da, bu hafta da Avrupa Şampiyonası'na katılma sürecini tamamlamış olduk. Salı günü İtalya ile beraber Avrupa Şampiyonası'na EURO 2032'yi organizasyonuna ev sahipliğimiz ilan edildi. Bu güzel bir başarı. Türk sporunun geldiği noktayı gösteren önemli bir başarı. Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen bir insan olduğu için spora yaptığımız yatırımlar bizi avantajlı bir noktaya getirdi. Bu nedenle de gururluyuz. Takımımızla gururluyuz, ülkemizle gururluyuz, gençlerimizle gururluyuz. Milletimize de bu sevinci yaşattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: TÜRKİYE 100'ÜNCÜ YILINI TAÇLANDIRDIK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise galibiyetin Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü yılına bir armağan olduğunu belirtti. Büyükekşi, "Öncelikle mutlu ve gururluyuz. 100'üncü yılda Avrupa şampiyonasını garantilemiş olduk. Böylelikle 100'üncü yılı da taçlandırmış olduk. Almanya'ya 2024 yılında Avrupa şampiyonasına çok güzel iki galibiyetle 6 puanla gitmeyi garantilemiş olduk. Salı günü 2032 yılındaki şampiyonayı, İtalya ile Türkiye, Avrupa şampiyonasını birlikte düzenlemeyi aldık. Bugün de 2024'ü garantiledik. İnşallah darısı bundan sonraki 2028'e. Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz. Geçici bir başarı istemiyoruz. Bundan sonraki hedef artık Almanya. Orada başarılı olup, gruplardan çıkabilmek ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek" dedi.

"KONYA MİLLİ TAKIMA UĞURYU GELİYOR"

Büyükekşi, "Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteği var. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nın düzenleme yetkisini almamızın en büyük etkisi yapılan 38 tane stadyum, yollar, köprüler aynı şekilde konaklama tesisleri. Ülkemizin özellikle spora yaptığı yatırımlar. Başta Cumhurbaşkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız spora destek veriyor. Çok mutluyuz. İnşallah daha güzel günler görürüz. Konyalı futbol severlere çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımız bana 'Maçı Konya'da yapalım. Konya bize uğurlu geliyor' dedi. Gerçekten de uğurlu geldi. Türkiye'mize, Türk vatandaşlarımıza bu galibiyetler hayırlı uğurlu olsun. Hepsine armağan olsun. En büyük başarıları Türkiye hak ediyor. Cumhurbaşkanımız da tüm takımı ve teknik heyeti tebrik etti" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcularla konuşması

- Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları

- TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez - Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-10-16 01:42:58