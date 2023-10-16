Bakan Osman Aşkın Bak: Çocuklarınızı spor salonlarına getirin, kötü alışkanlıklardan uzak tutun GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Amatör spor kulüplerinin yöneticileri, buradaki yöneticiler, bana göre birer kahraman. Ben de bu işin içinden yetiştim. Sokaktan aldığınız, sahaya getirdiğiniz, salona getirdiğiniz, her çocuk bizim uyuşturucudan, madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığımız çocuklar. Biz ailelere tekrar sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp spor tesislerimize getirin. Salonlara getirin, sahalara getirin, havuzlara getirin. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutun" dedi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Amatör spor kulüplerinin yöneticileri, buradaki yöneticiler, bana göre birer kahraman. Ben de bu işin içinden yetiştim. Sokaktan aldığınız, sahaya getirdiğiniz, salona getirdiğiniz, her çocuk bizim uyuşturucudan, madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığımız çocuklar. Biz ailelere tekrar sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp spor tesislerimize getirin. Salonlara getirin, sahalara getirin, havuzlara getirin. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutun" dedi.

Dün Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynadığı maçı izlemek için Konya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bugün kentte bir takım ziyaret ve açılışlarda bulundu. İlk olarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yılın başarılı sporcuları ödül törenine katılan Bakan Osman Aşkın Bak, spor tesisi sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Bakan Osman Aşkın Bak, ''Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanını modern tesislerle donatıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Bu millet, bu gençler çok daha güzellerini hak ediyor. Bizim çalışma ortamlarımızda İnönü Stadı'nın alt salonları vardı. Baktığınız zaman salonlar, apartmanların altındaydı, oralarda çalışılıyordu. Şimdi Türkiye çapında yaklaşık 50-60 tane TOHM merkezine sahibiz. Her tarafta tesisler yapıyoruz. Futbol sahalarından tutun, stadyumlara, yüzme havuzlarına, atletizm pistlerine, veledroma sahibiz. Pek çok organizasyon yapabilecek kapasitede bir Türkiye var" diye konuştu.

`SPOR SALONLARINA GELEN HER ÇOCUK KÖTÜ ALIŞKANLIKTAN UZAKLAŞIYOR´

Spor branşlarına katılan çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaştığını ifade eden Bakan Bak, şunları söyledi:

"Tabii amatör spor kulüplerinin yöneticileri, buradaki yöneticiler, bana göre birer kahraman. Ben de bu işin içinden yetiştim. Sokaktan aldığınız, sahaya getirdiğiniz, salona getirdiğiniz her çocuk bizim uyuşturucudan, madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığımız çocuklar. Biz ailelere tekrar sesleniyoruz. Tekrar söylüyoruz. Çocuklarınızı alıp spor tesislerimize getirin. Salonlara getirin, sahalara getirin, havuzlara getirin. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutun. Düşünün sporcu kardeşlerim, çevreniz ve aileniz tarafından karşılaştığınız diyalogları bir hesap edin. Bir de çevrenizde uyuşturucu kullanan bir genci düşünün. Ailesiyle olan ilişkisini düşünün. Uyuşturucu kullanan çocuk annesinden, babasından veya abisinden para almak için onlara yeri geldiği zaman şiddet uygulayabiliyor. Çevresine şiddet uygulayabiliyor. Ne yapıyor? Herkesi huzursuz ediyor. Ama spor yapan bir çocuğun hem huzuru var, hem de ailesi mutlu, çevresi mutlu, ona saygı duyuyorlar, seviyorlar ve toplumsal olarak bir değer katıyor. Başka ne yapıyor? Sosyal bir görev yapıyor. Diğer gençlere, diğer çocuklara örnek oluyor."

`KONYA BİZE UĞURLU GELİYOR´

A Milli Takımın 4-0´lık Letonya galibiyetine de değinen Bakan Osman Aşkın Bak, "Konya pek çok organizasyonu da başarıyla gerçekleştiriyor. Bugün deseniz ki, şu dünya şampiyonasını Konya'da yapalım, rahatlıkla yaparız. Avrupa Şampiyonası yapalım desek rahatlıkla yaparız. Tesislerimizde bunu yaparız. Ben özellikle de dün akşam ki Konya taraftarına teşekkür ediyorum. 4-0 Letonya maçını kazanarak A Milli Futbol Takımımız 2024´te Almanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Tebrik ediyoruz. Konya seyircisini de tebrik ediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Takımımızı desteklediler. Konya bize uğurlu geliyor." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Osman Aşkın Bak'tan detay

- Sporculardan detay

- Bakan Osman Aşkın Bak'ın konuşması

DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez - Hasan DÖNMEZ - Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-10-16 12:17:49