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        Ayaklarını çapa motoruna kaptırdı, ambulans helikopterle sevk edildi

        KONYA'nınSeydişehir ilçesinde çiftçi  Mehmet Gürbüz, tarlada çalışırken iki ayağını çapa motoruna kaptırdı. Ayakları bileklerinden kopma noktasına gelen Gürbüz, ambulans helikopterle Konya'ya götürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:55
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        Ayaklarını çapa motoruna kaptırdı, ambulans helikopterle sevk edildi
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        KONYA'nınSeydişehir ilçesinde çiftçi  Mehmet Gürbüz, tarlada çalışırken iki ayağını çapa motoruna kaptırdı. Ayakları bileklerinden kopma noktasına gelen Gürbüz, ambulans helikopterle Konya'ya götürüldü. 

        Olay, saat 12.00 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Gürbüz, tarlada çalıştığı sırada iki ayağını çapa motoruna kaptırdı. Ayakları bileklerinden kopma noktasına gelen Gürbüz, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gürbüz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için ambulans helikopterle Konya'ya götürüldü.

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