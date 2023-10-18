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        13 yaşındaki Bestegül, tabancayla oynarken bacağından yaralandı

        KONYA'dababasına ait tabancayla oynayan Bestegül Y. (13), yanlışlıkla tetiğe basınca sol bacağından yaralandı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:15
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        13 yaşındaki Bestegül, tabancayla oynarken bacağından yaralandı
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        KONYA'dababasına ait tabancayla oynayan Bestegül Y. (13), yanlışlıkla tetiğe basınca sol bacağından yaralandı.  

        Olay, saat 13.30 sıralarında Karatay ilçesi Orhangazi Mahallesi Bilge Sokak´ta, 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Bestegül Y., babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe bastı. Tabancanın ateş almasıyla çıkan mermi Bestegül'ün sol bacağının diz kapağına isabet etti. Silah sesini duyup, odaya giren ailesi, Bestegül'ü kanlar içinde buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bestegül, ambulansla Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri, ruhsatsız tabancaya el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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