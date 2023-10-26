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        Aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle göle atlayıp, intihara kalkıştı

        KONYA'nınKarapınar ilçesinde aile arasında arazi anlaşmazlığı yaşayan Samet G. (29), Acı Göl'e atlayıp, intihara kalkıştı. Yüzme bilmeyen Samet G., polislerin yönlendirmesiyle kayalıklara çıkıp kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:17 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:20
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        Aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle göle atlayıp, intihara kalkıştı
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        KONYA'nınKarapınar ilçesinde aile arasında arazi anlaşmazlığı yaşayan Samet G. (29), Acı Göl'e atlayıp, intihara kalkıştı. Yüzme bilmeyen Samet G., polislerin yönlendirmesiyle kayalıklara çıkıp kurtuldu.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu üzerinde Acı Göl'de meydana geldi. Ailesiyle arazi anlaşmazlığı yaşayan çiftçi Samet G., gittiği göl kenarında annesiyle cep telefonuyla görüntülü konuşup intihar edeceğini söyledi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisleri gören Samet G., yaklaşık 20 metre yükseklikten kendini suya bıraktı. Yüzme bilmeyen Samet G., polisin yönlendirmesiyle kıyıdaki kayalıklara çıktı. Samet G.'nin bulunduğu noktadan alınması için Konya kent merkezinden itfaiye ekibi çağrıldı. Gelen itfaiye ekipleri, botla Samet G.'yi alıp, kıyıya çıkardı. Samet G., tedbir amaçlı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

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