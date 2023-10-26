Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Altgeçidin tavanına sıkıştırılan şüpheli çanta panik yarattı; hızlı tren seferleri durduruldu

        KONYA'da altgeçidintavanına sıkıştırılan çanta nedeniyle trafik ve hızlı tren seferleri bir süreliğine durduruldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan çantadan iç çamaşırı, inşaat eldivenleri ve poşet çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altgeçidin tavanına sıkıştırılan şüpheli çanta panik yarattı; hızlı tren seferleri durduruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da altgeçidintavanına sıkıştırılan çanta nedeniyle trafik ve hızlı tren seferleri bir süreliğine durduruldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan çantadan iç çamaşırı, inşaat eldivenleri ve poşet çıktı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi altgeçidinde meydana geldi. Altgeçitte yürüyen bir kişi, tavana sıkıştırılmış bir çanta olduğunu fark edip, durumu polise bildirdi. Şüpheli çanta ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, hızlı tren seferleri de durduruldu. Terörle mücadele ekipleri tarafından altgeçit etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu. Olay yerine çağırılan bomba imha uzmanı, itfaiyenin sepetli vinci yardımıyla çantaya ulaştı. Çanta, bağlanılan fünye ile patlatıldı.

        Patlatılan çantadan iç çamaşırı, inşaat eldivenleri ve poşet çıktı. Çantanın imha edilmesinin ardından yol trafiğe açılırken, hızlı tren seferleri de devam etti.

        Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İlk 11 belli oldu!
        İlk 11 belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!
        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!

        Benzer Haberler

        3 kuyumcuyu sahte altınla 150 bin TL dolandırdı; 4'üncüsünde suçüstü yakala...
        3 kuyumcuyu sahte altınla 150 bin TL dolandırdı; 4'üncüsünde suçüstü yakala...
        Aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle göle atlayıp, intihara kalkışt...
        Aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle göle atlayıp, intihara kalkışt...
        Konya'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Konya'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
        "AkınRobotics" fabrikasında üretilen ADA-7 Robot tanıtıldı
        "AkınRobotics" fabrikasında üretilen ADA-7 Robot tanıtıldı
        Konyaspor Başkanı Özgökçen: Aykut hocayla çalışmanın uygun olmadığı kanaati...
        Konyaspor Başkanı Özgökçen: Aykut hocayla çalışmanın uygun olmadığı kanaati...
        Konya'da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı
        Konya'da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı