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        Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

         KONYA'nınSeydişehirilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 01:57 Güncelleme: 27.10.2023 - 02:00
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        Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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         KONYA'nınSeydişehirilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Taraşçı ile Gökçehüyük mahalleleri arasında meydana geldi. Akif Çiftçi yönetimindeki 42 K 3858 plakalı otomobil, Hakan Çiftçi yönetimindeki 42 GBT 06 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerden Akif Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği, diğer sürücü Hakan Çiftçi ile İsmail Yeni ve Yusuf Koç'un ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

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