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        Bakan Yerlikaya: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz

        İÇİŞLERİBakanı Ali Yerlikaya, "Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz. Adalete teslim edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:58 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:00
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        Bakan Yerlikaya: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
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        İÇİŞLERİBakanı Ali Yerlikaya, "Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz. Adalete teslim edeceğiz" dedi.

        Bakan Yerlikaya, Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nca (UCLG) düzenlenen UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'na katılmak için bugün memleketi Konya'ya geldi. Yerlikaya, İlk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait taş binada 'Türkiye'nin Huzuru Konya' konulu güvenlik toplantısına katıldı.

        BAKANDAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEBRİK

        Toplantı sonrası açıklama yapan Yerlikaya, Konya'da 120 günde polis ve jandarmanın düzenlediği 12 operasyonda 60 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu operasyonlarda 17 kişinin tutuklandığını da belirten Yerlikaya, "Hem emniyetimi hem jandarmamı bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Baba ocağımın şehrinde ve bütün vilayetlerimizde, bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz. Adalete teslim edeceğiz. Terörist ile arasında hiçbir fark görmediğimiz zehir tacirlerine de hayatı zehretmeye devam ediyoruz" dedi.

        'HİÇBİR ŞEKİLDE DURMAYACAĞIZ'

        Mersin Limanı'nda dün gece ele geçirilen 616 kilo kokain operasyonunun zehir tacirlerine yapılan en güçlü operasyon olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Dün gece Mersin Limanı'nda 616 kilo kokain ele geçirildi. Mersin Valiliği, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Mersin istihbaratımızı ve narkotikten tüm arkadaşlarımızı, emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Güzel bir iş yaptılar. Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız sözünün şu ana kadarki en güçlü operasyonu oldu. Hiçbir şekilde Allah'ın izniyle durmayacağız" diye konuştu.

        'IRKÇILIK VE NEFRET DİLİNİ TAKİP EDİYORUZ'

        Göç sorununa da değinen Yerlikaya, "Milletimizin temiz siciline leke sürülmesine müsaade etmiyoruz. Gerek sosyal medyadan gerekse başka bir şekilde yabancı düşmanlığı, ırkçılık, nefret dili, bunları takip ediyoruz. Toplumumuzda bu noktalarda nifak sokulmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz" dedi.

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