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        UCLG Başkanı Altay: Gazze'de çocuklar, binlerce ton bombayla öldürülüyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:45
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        UCLG Başkanı Altay: Gazze'de çocuklar, binlerce ton bombayla öldürülüyor (2)
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        İSRAİLYÖNTİCİSİNETEPKİ 

        Konya'da gerçekleşen UCLG Dünya Konseyi'ne İsrail Yerel Yönetimler Birliği Dışişleri Dairesi Başkanı Shiri Steinhardt Sela online olarak bağlandı. Sela konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, kendilerini savunma hakkı kapsamında olduğunu söyledi. Bunun üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve salonda bulunan katılımcıların çoğu toplantıyı terk ederek tepki gösterdi.

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