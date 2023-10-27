Toprak boşaltırken elektrik akımına kapılan kamyon şoförü öldü KONYA'dakamyon şoförü İlyas Koçaker (35), toprağı boşaltmak için kaldırdığı damperin yüksek gerilim hattıyla temas etmesi ile elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

KONYA'dakamyon şoförü İlyas Koçaker (35), toprağı boşaltmak için kaldırdığı damperin yüksek gerilim hattıyla temas etmesi ile elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Karapınar ilçesi Sazlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas Koçaker 42 DTU 97 plakalı kamyonuyla pancar yüklemek için gittiği tarlada, damperin içindeki toprağı boşaltmak istedi. Koçaker, kaldırdığı damperin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Koçaker, gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Koçaker'in cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.