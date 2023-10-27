Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı

SüperLig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Pendikspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yaptığı görüşmenin ardından Sırp teknik direktör ile yollarını ayırdı. Bunun üzerine yeni teknik direktör arayışlarına giren yeşil-beyazlı ekip, Hakan Keleş ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hakan Keleş son olarak Giresunspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.