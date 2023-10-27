Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı

        SüperLig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:42 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SüperLig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.

        Konyaspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Pendikspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yaptığı görüşmenin ardından Sırp teknik direktör ile yollarını ayırdı. Bunun üzerine yeni teknik direktör arayışlarına giren yeşil-beyazlı ekip, Hakan Keleş ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Hakan Keleş son olarak Giresunspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya'da açılışta konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya'da açılışta konuştu:
        Toprak boşaltırken elektrik akımına kapılan kamyon şoförü öldü
        Toprak boşaltırken elektrik akımına kapılan kamyon şoförü öldü
        Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı'nda İsrailli yönetici protesto edildi
        Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı'nda İsrailli yönetici protesto edildi
        UCLG Başkanı Altay: Gazze'de çocuklar, binlerce ton bombayla öldürülüyor (2...
        UCLG Başkanı Altay: Gazze'de çocuklar, binlerce ton bombayla öldürülüyor (2...
        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Yalıhüyük'te Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı
        Yalıhüyük'te Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı