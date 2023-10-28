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        Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

        KONYA´nınKulu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:17 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:17
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        Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
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        KONYA´nınKulu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Konya´nın Kulu ilçesi olarak saptadığı 4 büyüklüğündeki deprem, saat 18.49´da meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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