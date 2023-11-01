Konya'da 2 suç örgütüne operasyon; 6 kişi tutuklandı KONYA´nınEreğli ilçesinde yağma ve kasten yaralama suçlarına karışan iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6´sı, tutuklandı.

KONYA´nınEreğli ilçesinde yağma ve kasten yaralama suçlarına karışan iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6´sı, tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde yaşanan yağma, kasten yaralama, 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet olaylarıyla ilgili 2 organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda Barış G., Ali A., Sadettin K., Mehmet K., Emre T., Taner B., Serkan Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden Bülent Ş.´nin ise 2 gün önce iki tarafın silahlı kavgasında vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandığı, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi´nden Ankara´ya sevk edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı´tutuklandı, Taner B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bülent Ş´nin de tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.