Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 2 suç örgütüne operasyon; 6 kişi tutuklandı

        KONYA´nınEreğli ilçesinde yağma ve kasten yaralama suçlarına karışan iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6´sı, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 2 suç örgütüne operasyon; 6 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA´nınEreğli ilçesinde yağma ve kasten yaralama suçlarına karışan iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6´sı, tutuklandı.

        Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde yaşanan yağma, kasten yaralama, 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet olaylarıyla ilgili 2 organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda Barış G., Ali A., Sadettin K., Mehmet K., Emre T., Taner B., Serkan Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Şüphelilerden Bülent Ş.´nin ise 2 gün önce iki tarafın silahlı kavgasında vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandığı, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi´nden Ankara´ya sevk edildiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı´tutuklandı, Taner B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bülent Ş´nin de tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Eşi ve oğlu öldürüldü! 12 gündür kayıp! Azmettirmekle suçlanıyor!
        Eşi ve oğlu öldürüldü! 12 gündür kayıp! Azmettirmekle suçlanıyor!
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Dünyada bir ilk! Beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı
        Dünyada bir ilk! Beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de ceviz ve ayva bahçeleri incelendi
        Beyşehir'de ceviz ve ayva bahçeleri incelendi
        Konya'da görev yapan ilçe müftüleri Beyşehir'de bir araya geldi
        Konya'da görev yapan ilçe müftüleri Beyşehir'de bir araya geldi
        MHP Konya İl Başkanı Karaarslan, Devlet Bahçeli'ye Mescidi Aksa tablosu hed...
        MHP Konya İl Başkanı Karaarslan, Devlet Bahçeli'ye Mescidi Aksa tablosu hed...
        Konya'da yeşillendirme çalışmaları sürüyor
        Konya'da yeşillendirme çalışmaları sürüyor
        Konya'da bir kişi yolda bulduğu altın kesesini sahibine ulaştırdı
        Konya'da bir kişi yolda bulduğu altın kesesini sahibine ulaştırdı
        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin seçim vaadi gerçek oldu
        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin seçim vaadi gerçek oldu