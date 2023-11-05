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        Konyaspor'da Gökhan Töre şoku

        Konyaspor'da,Fatih Karagümrük maçı öncesi Gökhan Töre şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekibin doktoru Gökhan Özhan, tecrübeli futbolcunun antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:25
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        Konyaspor'da Gökhan Töre şoku
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        Konyaspor'da,Fatih Karagümrük maçı öncesi Gökhan Töre şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekibin doktoru Gökhan Özhan, tecrübeli futbolcunun antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşadığını söyledi.

        Süper Lig'in 11'inci haftasında bugün saat 16.00'da sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Konyaspor'da antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Gökhan Töre, mücadelede forma giyemeyecek.

        Yeşil-beyazlı ekipten tecrübeli futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Antrenmanda darbeye bağlı sakatlık geçiren futbolcumuz Gökhan Töre'nin sol ayak bileği alt sindesmoz bağında yırtık ve interosseoz  membranda kısmi yaralanma saptanmış olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Futbolcumuz Gökhan Töre'nin tedavisi, yapılacak ileri tetkiklere göre planlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Konya - DHA

        2023-11-05 15:19:37

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