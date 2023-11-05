Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

        Süper Lig'in 11'inci haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, düzenlenen basın toplantısına katıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:27 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 11'inci haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, düzenlenen basın toplantısına katıldı. 

        Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, olumsuz havayı dağıtmaya çalıştıklarını belirterek, ''Maçtan önce kazanmayı çok istiyorduk. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Uzun süreli bir galibiyet alamamıştık. Bu bizim Moral motivasyonumuzu yükseltecekti. Maça da iyi başladığımızı düşünüyorum. Yediğimiz pozisyonlar var. Değerlendirebilseydik moral olarak da iyi olacaktı. İlk yarıda zaman zaman istediğimiz şeyler oldu fakat ikinci yarıda erken gollerden bir tanesini yedik. Bu bizim için gol yedikten sonra çıkaramama problemi, moral düşüklüğü, moral bozukluğu oldu. Sonra toparlandık. Gerekli riskleri aldık. Zaman zaman oyuncularımızın etkili atakları da vardı. Oyunun belli bölümlerinde istediğimiz şeyleri yaptılar fakat son dakikalarda kazandığımız penaltıyla 1 puan kazanmış olduk. İki puan kaybettik. Kazansaydık, bizim için iyi olacaktı ama geldiğimizden beri olumsuz bir hava var. Onu dağıtmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var, saha içini düzeltmeye çalışıyoruz. Daha da çok çalışmamız gerekiyor. Önümüzde şimdi Trabzonspor maçı var. Ona hazırlanacağız'' diye konuştu.

        "KONYASPOR CAMİASI BÜYÜK BİR CAMİA"

        Bir basın mensubunun, Konyaspor yönetimin olağanüstü kararı alması ve takımın toparlanması için ne kadar sürenin gerekli olduğuyla ilgili soru üzerine Keleş, ''Tabi bu dönemlerde sorunlar, sıkıntılar olacak. Konyaspor camiası büyük bir camia. Bu tip sorunların da en yakın zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Geldiğimizden bu yana bir hafta oldu. Hoca değişikliği, başka bir sistem... Oyuncularımızdan saha içerisinde farklı şeyler istiyoruz. Bunların alışması, geliştirmemiz, uyumu... Önümüzde milli ara var. Ondan sonra bazı şeylerin daha da oturacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        ATILAY CANEL: GALİBİYETİ KAÇIRDIK

        Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, galibiyeti kaçırdıklarını belirterek ''Buraya gelirken puan almaya gelmiştik. Oyunun genelinde gayet iyi bir pozisyonlarımız vardı. Başından sonuna kadar top bizde oldu ama son 10 dakikada biraz sıkıntı yaşar gibi olduk. İkinci yarıda bulduğumuz golle de öne geçtik ama yediğimiz penaltıyla berabere kaldık. Buradan galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Hakan Keleş'in açıklamaları

        -Atılay Canel'ın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Konya - İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ

        2023-11-05 19:27:26

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
        Konyaspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek
        Konyaspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek
        Konyaspor - Fatih Karagümrük: 1-1
        Konyaspor - Fatih Karagümrük: 1-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konyaspor'da Gökhan Töre şoku
        Konyaspor'da Gökhan Töre şoku