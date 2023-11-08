Çocukların motosikleti 45 metreden düştü; 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'dayaklaşık 45 metreden düşen motosikletteki Yasin Gök (13) öldü, Veli Buğra Gözel (13) ve Soner İşcan (13) yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Bağyolu Sokak´ta meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen plakasız ve şase numarası kazınmış motosiklet, 45 metreden düştü. Kazada, motosikletteki Yasin Gök, Veli Buğra Gözel ve Soner İşcan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Veli Buğra Gözel, Konya Şehir Hastanesi´ne, Soner İşcan ve Yasin Gök ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yasin Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.