Deprem enkazında şahit olduğu acıya, şarkı yazdı KONYA´nın Taşkentilçesinde yaşayan çiftçi Ceylani Karaduman (40), 6 Şubat depremlerinde Hatay´da şahit olduğu bir olaydan etkilenerek şarkı yazdı. `Nazar oldu´ ismini verdiği şarkıyı seslendirip çektiği müzik videosunu sosyal medya platformlarına yükleyen Karaduman´ın videosunu 1 ayda 1,5 milyon kişi izledi. Gönüllü katıldığı kurtarma çalışmalarında enkaz altında bir kadının parmağındaki nişan yüzüğünü gördüğünde duygulandığını söyleyen Karaduman, "Orada yakınlarına sorduğumda nişanlı olduğunu ve birkaç ay sonra da düğünü olacağını öğrendim. Sonra cansız bedenine ulaştık. Telefonumun ses kaydını açıp bu şarkıyı oluşturan sözleri mırıldandım. Oradan döndüğümde de şarkıyı tamamladım'' dedi.

KONYA´nın Taşkentilçesinde yaşayan çiftçi Ceylani Karaduman (40), 6 Şubat depremlerinde Hatay´da şahit olduğu bir olaydan etkilenerek şarkı yazdı. `Nazar oldu´ ismini verdiği şarkıyı seslendirip çektiği müzik videosunu sosyal medya platformlarına yükleyen Karaduman´ın videosunu 1 ayda 1,5 milyon kişi izledi. Gönüllü katıldığı kurtarma çalışmalarında enkaz altında bir kadının parmağındaki nişan yüzüğünü gördüğünde duygulandığını söyleyen Karaduman, "Orada yakınlarına sorduğumda nişanlı olduğunu ve birkaç ay sonra da düğünü olacağını öğrendim. Sonra cansız bedenine ulaştık. Telefonumun ses kaydını açıp bu şarkıyı oluşturan sözleri mırıldandım. Oradan döndüğümde de şarkıyı tamamladım'' dedi.

Taşkent ilçesi Çetmi Mahallesi´nde oturan çiftçi Ceylani Karaduman, 6 Şubat depremlerinde ilçe kaymakamlığına başvurarak deprem bölgesine gönüllü olarak çalışmalara katıldı. Hatay´da bir apartmanın enkazında görevlendirilen Karaduman, kurtarma çalışmaları esnasında enkaz altında kalan bir kadının parmağındaki nişan yüzüğünü gördü. Bu durumdan etkilenen Karaduman, cep telefonunun ses kaydedicisine birkaç cümleyle yazacağı şarkının ilk sözlerini kaydetti. Çalışmaların ardından evine dönen Ceylani Karaduman, 'Nazar oldu' şarkısının sözlerini tamamladı. Seslendirip, müzik videosunu çeken Karaduman´ın şarkısı sosyal medya platformlarında ilgi gördü. Karaduman´ın müzik videosu YouTube´de 1 ayda 1,5 milyon izlenmeye ulaştı.

'PARMAKTA NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ GÖRÜNCE YÜREĞİMDEKİLER DÖKÜLDÜ'

Deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatan Karaduman, "Depremde duyarsız kalmamam için Kaymakamlığa başvurdum ve Hatay´da görevlendirildim. Bize bir bina enkazı verdiler ve orada çalışmaya başladık. Enkazda arama yaparken bir parmak gördüm ve parmakta da bir yüzük vardı. Orada yakınlarına sorduğumda nişanlı olduğunu ve birkaç ay sonra da düğünü olacağını öğrendim. Sonra cansız bedenine ulaştık. Telefonumun ses kaydını açıp bu şarkıyı oluşturan sözleri mırıldandım. Orada o kadar çok acıya tanıklık ettik, o kadar doluyduk ki, acı çeken insanların yanında ağlayamıyorduk. O sözler, parmaktaki yüzüğü görünce, benim yüreğimin dökülmesiydi. Şarkının ilk sözlerini telefonuma kaydederken, bir garip aşık vardı diye birkaç söz söyledim ve telefonu kapattım. 20 gün sonra eve döndüğümde şarkının devamını yazdım" dedi.

'AİLELER, ŞARKIYI BİZİM ÇOCUKLARIMIZA MI YAZDIN, DİYE SORUYOR'

Depremzede ailelerin kendisine ulaşıp şarkıyı sorduğunu anlatan Karaduman, şunları söyledi:

"Bu şarkıyı bestelerken, küçük konserlerde okurken oradaki ruhla söyledim. Şarkı sosyal medyaya yüklenince halkımızın tepkisi çok güzel oldu. Bu şarkıyla acılarımızı paylaşabileceğimizi biliyordum. Çok güzel yorumlar ve mesajlar alıyorum. Müziğe çocukluğumdan itibaren ilgim var. Şimdiye kadar 4 şarkı yaptım, sonuncusu da depremden etkilenerek yazdığım şarkıydı. O kadar çok nişanlı çifti kaybetmişiz ki, bazı depremzede aileler bana ulaşıp, `Şarkıyı bizim çocuklarımız için mi yazdınız´ diyor. Ben de sorana size yazdım, diyorum, hepimize yazdım diyorum. Deprem bölgesine konsere gelecek misin diye soruyorlar?. Bakalım tepkiler nasıl olur ona göre bir karar vereceğiz."

ŞARKININ SÖZLERİ

Ceylani Karaduman´ın gerçek hikayeden yola çıkarak yazdığı şarkının nakarat kısmının sözleri ise şöyle:

"Bir garip aşık vardı/ Bir düğün günü vardı/ Gayri mahşere kaldı, o sevda/ Dağlara yazdık ne fayda/ Yollara yazdık ne fayda/ Kaldı betonlar altında o sevda/ Bizim aşkımız nazar oldu."